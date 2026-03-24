Французький форвард поділився своїми думками після підписання контракту із клубом МЛС.

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн прокоментував свій майбутній відхід зі складу "матрацників" після сезону-2025/26.

"Нелегко висловити словами те, що я відчуваю, адже цей клуб — мій дім, а ви — моя родина. Це була неймовірна подорож, сповнена незабутніх матчів, голів, радості та пристрасті, яку можуть зрозуміти лише ті, хто так само любить Атлетіко.

Але давайте поки що залишимо майбутнє в майбутньому: адже я ще не йду. У мене залишилися місяці в цій футболці, місяці, щоб віддавати все на нашому стадіоні та за його межами, щоб завоювати Кубок Іспанії та мріяти про те, щоб дійти якнайдалі в Лізі чемпіонів.

Попереду у нас ще багато можливостей для щастя. Я хочу, щоб кожна хвилина, що мені залишилася тут, була даниною поваги цьому емблемі. Найкраще ще попереду. Ми зробимо це, як завжди: разом. Моє сьогодення залишається червоно-білим до останнього подиху цього сезону 2026 року. А моє серце буде таким назавжди", — наводить слова Гризманна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Грізманн підписав контракт з клубом МЛС — Орландо Сіті.