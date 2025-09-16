Рейтинг букмекерів

Основний етап нової кампанії головного єврокубка розпочнеться вже сьогодні, 16 вересня.

Вже сьогодні, 16 вересня, стартує основний раунд Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Другий сезон поспіль змагання пройдуть за новою системою — 36 команд не поділені на групи, а грають ліговий етап із восьми турів: кожен клуб проведе 8 матчів проти 8 різних суперників (чотири вдома та чотири на виїзді). За перемогу нараховують 3 очки, за нічию – 1. Після завершення цього етапу формується спільна турнірна таблиця.

Вісім найкращих команд ліги автоматично проходять до 1/8 фіналу, а клуби, що посядуть місця з 9-го по 24-те, зіграють між собою у двоматчевому стиковому раунді плей-оф за вихід в 1/8. Решта учасників (25–36 місця) завершать єврокубковий сезон. Вперше за багато років жоден український клуб не зіграє на цій стадії ЛЧ – чемпіон України київське «Динамо» вибув у кваліфікації.

Український букмекер Favbet почав прийом прогнозів на турнір та назвав фаворитів.

Головні фаворити сезону

Чинним переможцем турніру є «Парі Сен-Жермен», який сенсаційно здобув свій перший титул минулого сезону. Однак аналітики називають відразу кілька грандів фаворитами цьогорічного розіграшу.

За даними Favbet, найкращі шанси на трофей мають англійський «Ліверпуль» (коефіцієнт 6.50) та згаданий ПСЖ (7.00), а трохи позаду йдуть іспанські гранди «Барселона» і «Реал Мадрид» (по 7.50). Дещо нижче оцінюються перспективи «Манчестер Сіті» (9.50) та мюнхенської «Баварії» (10.00) – ці клуби традиційно серед претендентів і мають досвід перемог у ЛЧ.

Натомість такі команди, як лондонський «Челсі», мадридський «Атлетіко», міланський «Інтер» чи неаполітанський «Наполі, розглядаються радше як претенденти другого плану з помітно нижчими шансами на титул. Водночас новий формат обіцяє додаткові інтриги – навіть грандам доведеться активно боротися за місце в топ-24, адже слабких суперників у лізі фактично немає.

Топ-протистоянь ЛЧ у вересні

Нова система без груп гарантує вболівальникам цікаві поєдинки вже з перших днів турніру. Ось кілька, вартих уваги:

Ювентус – Боруссія Дортмунд (16.09)

(16.09) Реал – Марсель (16.09)

(16.09) Аякс – Інтер (17.09)

(17.09) Баварія – Челсі (17.09)

(17.09) ПСЖ – Аталанта (17.09)

(17.09) Ньюкасл – Барселона (18.09)



Протягом наступних місяців нас очікує ще декілька принципових зустрічей. Серед найбільш очікуваних матчів лігового раунду:

«Барселона» – «Парі Сен-Жермен» : Битву європейських топ-клубів чекаємо вже 1 жовтня.

: Битву європейських топ-клубів чекаємо вже 1 жовтня. «Ліверпуль» – «Реал Мадрид» : Батл фіналістів 2018 та 2022 року відбудеться 4 листопада.

: Батл фіналістів 2018 та 2022 року відбудеться 4 листопада. «Парі Сен-Жермен» – «Баварія» : Дуель чемпіонів Франції та Німеччини теж запланована на 4 листопада.

: Дуель чемпіонів Франції та Німеччини теж запланована на 4 листопада. «Арсенал» – «Баварія» : Зустріч амбіційного віце-чемпіона Англії з німецьким грандом пройде 26 листопада.

: Зустріч амбіційного віце-чемпіона Англії з німецьким грандом пройде 26 листопада. «Реал» – «Манчестер Сіті»: Протистояння фаворитів останніх років у Європі, яке побачимо 10 грудня.



І це лише частина яскравих поєдинків лігового етапу – загалом кожен тур розтягнеться на три дні з розмаїттям матчів, тож уболівальники отримають багато футбольного видовища. Зрештою, шлях до фіналу буде нелегким для всіх: фінальний матч ЛЧ-2026 відбудеться 30 травня в Будапешті на стадіоні «Пушкаш Арена».

На Favbet вже відкрита лінія ставок на матчі Ліги чемпіонів 25/26 — можна спрогнозувати як результати конкретних ігор, так і майбутнього переможця турніру. Старт нового розіграшу ЛЧ обіцяє захопливу боротьбу як на полі, так і поза ним, адже найсильніші клуби Європи розпочинають шлях до одного з найбажаніших європейських трофеїв.

