Команда УЕФА определила лучшие голы, которые были забиты в прошедшем розыгрыше Лиги Европы.
Кемару Руофе (справа), Getty Images
29 мая 2021, 19:21
Команда технических наблюдателей УЕФА определила десятку лучших голов Лиги Европы по итогам сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
В топ-10 голов минувшего розыгрыша второго по рангу еврокубка вошли результативные удары Диого Гонсалвеша (Бенфика), Бруну Фернандеша (Манчестер Юнайтед), Риккардо Калафьори (Рома), Николя Пепе (Арсенал), Харри Уинкса, Лукаса Моура, Деле Алли (все — Тоттенхэм), Мислава Оршича (Динамо Загреб), Паулиньо (Брага).
Первое место в рейтинге УЕФА занял Кемару Руофе из Рейнджерс, который поразил ворота Стандарда.
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