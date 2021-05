Команда технических наблюдателей УЕФА определила десятку лучших голов Лиги Европы по итогам сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В топ-10 голов минувшего розыгрыша второго по рангу еврокубка вошли результативные удары Диого Гонсалвеша (Бенфика), Бруну Фернандеша (Манчестер Юнайтед), Риккардо Калафьори (Рома), Николя Пепе (Арсенал), Харри Уинкса, Лукаса Моура, Деле Алли (все — Тоттенхэм), Мислава Оршича (Динамо Загреб), Паулиньо (Брага).

Первое место в рейтинге УЕФА занял Кемару Руофе из Рейнджерс, который поразил ворота Стандарда.

