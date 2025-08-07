Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють грецький Панатінаїкос та донецький Шахтар.

Грецький Панатінаїкос та донецький Шахтар зіграють перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА в Атенах на Спірос Луїсі.

Руй Віторія, після нічиєї проти шотландського Рейнджерс (1:1), використав із перших хвилин Тете під нападником Свідерські.

Арда Туран, на тлі перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (1:0), залучив до стартового складу Вінісіуса та Педріньйо Азеведо на флангах оборони, тоді як Марлон гратиме в центрі поля, а Еліас та Невертон розташується в атаці.

Панатінаїкос: Дронговські — Коцірас, Палмер-Браун, Туба, Кір’якопулос — Максимович, Чірівелья — Пельїстрі, Тете, Джуричич — Свідерські.

Запасні: Ляфон, Коцаріс, Сіопіс, Зарурі, Інгасон, Гнезда-Черін, Манчіні, Єдвай, Младенович, Фікай, Єремеєфф, Брегу.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон, Судаков — Аліссон, Еліас, Невертон.