Ліга Європи

Гравець "гірників" поспілкувався з журналістами про майбутній єврокубковий матч.

Центральний півзахисник Шахтаря Марлон Гомес узяв участь у пресконференції, присвяченій матчу-відповіді проти Панатінаїкоса в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи-2025/26.

Минулого тижня донецький клуб гостював у афінського й зіграв із ним унічию з рахунком 0:0. Завтра, 14 серпня, "гірники" прийматимуть суперника з Греції у польському Кракові.

"Ми дуже інтенсивно тренувалися в цей період. Вважаю, виконали всі завдання та вимоги Містера. Це був доволі тривалий тиждень, коли ми і тренувалися, і грали у внутрішньому чемпіонаті. І я вірю, що ми маємо всі можливості пройти далі. Якщо Бог захоче, ми обов'язково це зробимо. Я впевнений, що в нас немає нестачі ані енергії, ані бажання. І ми зробимо все, що в наших силах, аби досягти цієї мети.

Як я вже зазначав раніше, ми дійсно добре підготовлені. Вважаю, що до цього моменту ми чудово попрацювали. Добре тренувалися з огляду не лише на кількість занять, а й, безумовно, якість. Я щиро сподіваюся, що нам не доведеться грати додатковий час або бити пенальті. Дуже сподіваюся, що ми зможемо вирішити все в основний час і, звичайно, на нашу користь. Усе в наших руках, як я вже зазначав. Якщо Бог дозволить нам пройти далі та грати в наступному раунді, я буду дуже радий здобути перемогу якомога раніше. Але, перш за все, наша головна мета — вийти до плейоф Ліги Європи. І я можу запевнити вас, що з мого боку та з боку команди буде зроблено все можливе для досягнення цієї мети.

Містер від самого початку казав, що кожен із гравців отримає свій шанс. Як ви можете бачити, ми використовуємо багато гравців, задіюємо весь наявний склад команди. Саме так ми готувалися від самого початку, адже знали за результатами минулого сезону, що нам доведеться зіграти кваліфікаційний раунд. Я вірю, що в нас дійсно чудові футболісти, на яких ми можемо розраховувати, змінюючи їх від однієї гри до іншої. Особливо враховуючи, що нам потрібно змагатися як у внутрішньому чемпіонаті, так і у єврокубках. Так, справді, у нас зараз дуже багато матчів, але ми, як футболісти, від самого початку вже звикли до такого формату, звикли грати, можливо, навіть частіше, ніж інші. Авжеж, інколи бракує відпочинку, але, як я вже зазначав, ми поступово до цього звикаємо. Знаємо свої цілі, знаємо, чого нам слід дотримуватися. І я вірю, що ми вже певним чином адаптовані до такого формату. Завтра зустрінемося із сильним суперником, гра буде важкою. Але я впевнений, що все під контролем і ми здатні перемогти", — цитує Марлона Гомеса офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, переможець пари в плей-оф відбору ЛЄ зустрінеться з турецьким Самсунспором, тоді як той, хто зазнає невдачі, боротиметься за місце серед учасників основного етапу Ліги конференцій із Серветтом або Утрехтом (перший матч — 1:3).