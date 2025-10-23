Ліга Європи

У матчі проти Утрехта взяв участь незаявлений гравець "ткачів".

Ліон може отримати технічну поразку за матч першого туру основного етапу Ліги Європи проти Утрехту. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, керівництво нідерландського клубу подало офіційну скаргу на результат матчу через участь у грі незаявленого гравця Ліона на єврокубковий турнір.

Зазначається, що цим гравцем був вінгер Рашид Геззаль, який відзначився асистом на автора переможного голу Таннера Тессмана. Ліон у підсумку переміг із рахунком 1:0.

Після двох турів Ліон набрав шість очок і займає п'яте місце в турнірній таблиці Ліги 1, а Утрехт має нуль балів і посідає 33 рядок.

Сьогодні Ліон зустрінеться з Базелем о 19:45 у третьому турі Ліги Європи, а Утрехт зіграє проти Фрайбурга о 22:00.