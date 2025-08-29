Нідерланди. Новина

Клуб готовий втратити Ель-Каруані безкоштовно, але не співпрацюватиме з країною-агресором.

Нідерландський клуб Утрехт продемонстрував принциповий вчинок, відмовившись продавати свого лідера Суф’яна Ель-Каруані до московського спартака, повідомляє De Telegraaf. Рада директорів клубу вважає морально неприпустимим вести переговори з представниками країни-терориста, через що відхилила пропозицію російського клубу, попри фінансову вигоду.

Утрехт заявив, що готовий втратити 24-річного марокканського лівого захисника безкоштовно, якщо за останній рік дії його контракту не вдасться домовитися про нову угоду або знайти покупця з кращою репутацією, ніж клуб із країни-окупанта. Цей крок підкреслює позицію клубу щодо бойкоту співпраці з росією.

У поточному сезоні Ель-Каруані відзначився 7 асистами та 1 голом у 9 матчах, що робить його цінним гравцем, але моральний вибір Утрехта переважає над економічними інтересами, викликаючи тільки потужну повагу.