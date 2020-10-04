Украина

Хесус Хименес может продолжить карьеру в чемпионате Украины.

Нападающий Гурника из Забже Хесус Хименес может продолжить карьеру в одном из украинских грандов, Динамо или Шахтере, сообщает Przeglad Sportowy.

В нынешнем сезоне Хименес, способный сыграть на позиции центрфорварда, левого вингера и атакующего полузащитника, забил шесть голов в шести матчах чемпионата и Кубка Польши. В прошлой кампании на его счету было 12 голов и восемь ассистов.

Благодаря усилиям Хименеса, Гурник идет в лидерах чемпионата Польши. Вместе с Ракувом и Заглембе команда набрала 13 очков в шести играх.

Динамо ранее рассталось с другим испанским нападающим – Фран Соль отправился в годичную аренду в Тенерифе.