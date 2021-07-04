Украина

Команда Андрея Шевченко вернется в столицу Украины сегодня, в 15:00.

Вчера, 3 июля, сборная Украины уступила национальной команде Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020, чем закончила свои выступления на турнире. Уже сегодня "сине-желтые" вернутся в Украину.

УАФ приглашает болельщиков на крышу многоуровневого паркинга терминала D в аэропорту Борисполь, куда команда Андрея Шевченко прилетит сегодня, 4 июля, в 15:00 по киевскому времени. Попасть туда можно с эстакады третьего этажа здания.

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В качестве приглашенных гостей выступят солист группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и певец Никита Алексеев.



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