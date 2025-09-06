Другий представник цієї країни в історії клубу.
Джоель Мая, фото ФК Кривбас
06 вересня 2025, 11:21
На завершення літнього трансферного вікна в українському футболі криворізький Кривбас вирішив підсилити свій склад черговим легіонером.
Ідеться про підписання атакувального півзахисника з Еквадору Джоеля Маї.
19-річного виконавця орендували на рік із правом викупу в клубу Ель Насьональ.
Це вже другий представник цієї південноамериканської країни в історії "червоно-білих". Першим був Пітер Меркадо ще в 2004 році в складі "старого" Кривбасу.
У цьому сезоні на рахунку Маї один гольовий пас у семи матчах.