Другий представник цієї країни в історії клубу.

На завершення літнього трансферного вікна в українському футболі криворізький Кривбас вирішив підсилити свій склад черговим легіонером.

Ідеться про підписання атакувального півзахисника з Еквадору Джоеля Маї.

19-річного виконавця орендували на рік із правом викупу в клубу Ель Насьональ.

Це вже другий представник цієї південноамериканської країни в історії "червоно-білих". Першим був Пітер Меркадо ще в 2004 році в складі "старого" Кривбасу.

У цьому сезоні на рахунку Маї один гольовий пас у семи матчах.