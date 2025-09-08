20-річний півзахисник продовжить кар’єру у чемпіонаті Чехії.
Самуель Обіная, М1925
08 вересня 2025, 20:30
Чеський клуб Яблонець орендував 20-річного центрального півзахисника Металіста 1925 Самуеля Обінаю. Про це повідомив офіційний сайт харківського клубу.
Угода розрахована до кінця поточного сезону з опцією викупу контракту футболіста.
У цьому сезоні Обінаю не виходив на поле у складі Металіста 1925. Загалом він провів за харківську команду 19 матчів і відзначився однією результативною передачею.