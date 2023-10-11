Украина: Вторая лига

Завершилися шість поєдинків 12-го туру української Другої ліги.

У рамках дванадцятого туру української Другої ліги 11-го жовтня пройшли шість матчів. Один поєдинок туру було перенесено через кадрові проблеми в одній з команд.

Друга команда львівського Руху знищила другу команду запорізького Металурга. Вінгер господарів Василь Руніч чотири рази святкував голи у ворота суперника. Для Металурга це вже друга така поразка за останній час — у 10-му турі вони поступилися 9:1 мирівській Дружбі.

Рух-2 — Металург-2 8:2

Голи: Руніч, 12, 13, 57, 63, Дуць, 33, Підгурський, 69, Непейпієв, 76, Лебідь, 90+2 — Толок, 8, Хуссін, 62

Попередження: Дуць, 60, Штокал, 86 — Васильченко, 51, Лапко, 54, Корнійчук, 80

Стрийська Скала продовжує чергувати поразки та перемоги. Не зважаючи на вилучення наприкінці поєдинку, господарі все ж зуміли втримати 3 очки у грі проти Реал Фарми.

Скала 1911 — Реал Фарма 2:1

Голи: Пучковський, 48, Николишин, 67 — Барсуков, 51 (пен.)

Попередження: Лук'янченко, 89, Цень, 90+2, Фляк, 90+3 — Щербак, 61, Лиховидов, 80, Попов, 90+1

Вилучення: Солобчук, 80

Мирівська Дружба продовжує впевнено тримати перше місце у турнірній таблиці. У цьому турі вони розгромили другу команду львівських Карпат.

Карпати-2 — Дружба 0:5

Голи: Сомов, 35, Юзефович, 43, Порохня, 47, Грищенко, 56, Захаревич, 68

Попередження: Ілюхін, 30, Катрич, 35, Фетько, 62, Сидун, 81 — Сомов, 25

Звягель намагається не відставати від вищезгаданого лідера чемпіонату. Вони здобули розгромну перемогу над Кудрівкою.

Кудрівка — Звягель 0:4

Голи: Чередниченко, 28, Волинець, 29, Ндукве, 38, Лавренюк, 87

Попередження: Волошин, 34 — Гук, 30

Тростянець впорався з одним з двох головних аутсайдерів турніру. Кремінь-2 намагався нав'язати боротьбу, але зумів відповісти лише реалізованим пенальті.

Тростянець — Кремінь-2 2:1

Голи: Гезело, 18, Яременко, 33 — П'ятибрат, 55 (пен.)

Чайка у складному поєдинку здолала вінницьку Ниву, яка до цього не програвала протягом трьох матчів.

Нива (Вінниця) — Чайка 0:1

Голи: Семенець, 71

Зазначимо, що матч ЮКСА — Васт було перенесено за проханням миколаївської команди. У ній виникли серйозні кадрові проблеми. Попередня дата проведення цього матчу — 1 листопада.