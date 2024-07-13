Украина: Вторая лига

Розповідаємо про відродження історичного для івано-франківського регіону футбольного клубу.

Футбольний клуб Revera 1908, перший футбольний клуб в історії Івано-Франківська, повідомляє про початок нової ери.

ФК Revera 1908 — це не просто футбольний клуб. Це історія, традиції та пристрасть до чесної гри. Ми завжди підтримували наші цінності та продовжуватимемо це робити, стоячи на варті дитячих мрій та амбіцій.

Історія клубу

ФК Revera 1908 був заснований у 1908 році та став символом футбольної історії Івано-Франківська. У 2024 починається відродження клубу "вогняно-сталевих" — його нова ера. Засновники впевнені, що команда зможе стати точкою підключення українських футболістів до світової футбольної мережі. Назва клубу походить від латинського вислову “re vera”, що означає “істинно”, “те, що справжнє”.

Сезон 2024/2025

Із сезону-2024/25 клуб представлятиме Івано-Франківськ у Другій професійній лізі, а команда U-19 – у чемпіонаті області (1 Ліга). Ми віримо, що талановиті футболісти нашого краю зможуть конкурувати з найкращими гравцями Європи та світу. Менеджери та тренери Revera 1908 зроблять усе можливе для цього.

Академія

Наша Академія підтримує дитячі мрії, допомагаючи юним футболістам перетворити пристрасть до гри у професійну кар'єру. Ми займаємось з дітьми від 5 до 17 років, забезпечуючи їм професійний підхід та розвиток.

Цитати президента ФК Revera 1908 Олександра Бубена:

"Наявність декількох повноцінних професійних футбольних клубів в місті породжує конкуренцію, яка створює додатковий інтерес як і для містян, так і для всього регіону

Із сезону-2024/25 ФК Ревера 1908 представлятиме Івано-Франківськ на національному рівні у Другій професійній лізі. Наша ціль — побудувати клуб та академію за топовими світовими стандартами, щоб бути провайдерами для регіону, а саме щоб діти та дорослі, які проживають у радіусі 150 км, мали доступ до світового футболу.

Коли ми мріяли, а потім обговорювали візію майбутнього ФК Ревера, ми всі однозначно обрали європейський вектор розвитку, європейське футбольне майбутнє для Ревери 1908. Переконаний, що ми можемо стати провайдером і точкою підключення нашого футбольного міста та краю до світової футбольної мережі"



Цитати головного тренера ФК Revera 1908 Ярослава Матвіїва:

“Наші гравці готові до нових викликів та перемог. Ми прагнемо розвивати таланти.

Наші плани дуже амбітні, в нас є вектор розвитку, є стратегія, якої ми будемо дотримуватись, буде ставка на молодих талановитих футболістів, яких ми будемо розвивати і маю надію, що в подальшому вони зацікавлять великі клуби не тільки України, але й Європи.

Ми розпочали підготовку 27 числа (червня), уже через декілька днів завершиться перший навчально-тренувальний збір. На сьогодні ми вже зіграли 2 товариських матчі, 2 — ще попереду.

Наше завдання зараз ознайомитись з Другою лігою, закріпитись там і спробувати показати на що ми спроможні.