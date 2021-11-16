ЧМ-2022. Отбор
Завершились три поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022.
Сборная Дании, getty images
16 ноября 2021, 00:19
Сборная Дании в рамках поединка отборочного цикла отправилась в гости к Шотландии и потерпела поражение со счетом 0:2, которое стало для нее первым в отборе.
Сборная Израиля, в свою очередь, принимали на своем поле Фарерские острова и добилась победы со счетом 3:2.
В еще одно матче данной группы Австрия учинила разгром Молдовы на своем поле, выиграв со счетом 4:1.
Шотландия — Дания 2:0
Голы: Суттар, 35, Адамс, 86
Израиль — Фарерские острова 3:2
Голы: Даббур, 30, Вайсман, 58, Перец, 75 — Ватнхамар, 62, Ольсен, 72
Австрия — Молдова 4:1
Голы: Арнаутович, 4, 55, Триммель, 22, Любичич, 83 -