ЧМ-2022. Отбор

Завершились три поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

Сборная Дании в рамках поединка отборочного цикла отправилась в гости к Шотландии и потерпела поражение со счетом 0:2, которое стало для нее первым в отборе.

Сборная Израиля, в свою очередь, принимали на своем поле Фарерские острова и добилась победы со счетом 3:2.

В еще одно матче данной группы Австрия учинила разгром Молдовы на своем поле, выиграв со счетом 4:1.

Шотландия — Дания 2:0

Голы: Суттар, 35, Адамс, 86

Израиль — Фарерские острова 3:2

Голы: Даббур, 30, Вайсман, 58, Перец, 75 — Ватнхамар, 62, Ольсен, 72

Австрия — Молдова 4:1

Голы: Арнаутович, 4, 55, Триммель, 22, Любичич, 83 -