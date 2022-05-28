ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник тренувався за стандартною програмою.

Збірна України продовжує підготовку до поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2022 року проти Шотландії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, півзахисник Микола Шапаренко приєднався до загальної групи.

Окрім того, завершує індивідуальну програму Денис Попов, який під контролем лікарів поступово збільшує фізичні навантаження, аби найближчим часом повернутися до командної роботи.

Нагадаємо, півфінальний поєдинок плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго. На Football.ua відбудеться текстова онлайн-трансляція.