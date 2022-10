Вінгер Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота не поїде на чемпіонат світу-2022 у Катар через травму. Футболіст відчуває розчарування з цього приводу.

"Такий гарний вечір на Енфілді для мене закінчився найгіршим чином! В останню мить одна моя мрія розбилася.

Я буду ще одним уболівальником клубу та збірної і боротимуся, щоб повернутися якнайшвидше. You'll Never Walk Alone", — написав футболіст.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1