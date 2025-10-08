Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Адрієн впевнений у своїх силах перед чемпіонатом світу.

Французький півзахисник Адрієн Рабьо має великі плани щодо майбутнього чемпіонату світу, хоча збірна Франції ще не здобула кваліфікацію.

Дешам: Перехід Рабьо до Мілана піде на користь і гравцю, і збірній Франції

За словами Рабьо, він почувається в ідеальній формі, щоб, як кажуть, "вистрілити".

"Ми ще маємо кваліфікуватися, але я впевнений, що в нас вийде. У команди великий потенціал. Мені наступного року виповниться 31 рік, я чудово почуваюся ментально й фізично, мабуть, я в найкращій формі за всю свою кар’єру", — сказав Рабьо.

Нагадуємо, що збірна Франції перемогла на Мундіалі в 2018 році, але програла у фіналі 2022 року.