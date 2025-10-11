Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Український голкіпер зазначив, що гра з ісландцями була складною.

Збірна України здобула перемогу над Ісландією у матчі третього туру відбору до чемпіонату світу-2026 — 3:5. Поєдинок у Рейк’явіку видався справжнім атракціоном голів і нервів, у якому “синьо-жовті” продемонстрували водночас характер і проблеми в обороні.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін поділився емоціями від гри з ісландцями.

"Складний матч – з помилками, емоціями та важкими моментами. Але команда показала характер. Важливий крок до нашої спільної мети", — написав Трубін в Instagram.



