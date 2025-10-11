Український голкіпер зазначив, що гра з ісландцями була складною.
Анатолій Трубін, Getty Images
11 жовтня 2025, 14:54
Збірна України здобула перемогу над Ісландією у матчі третього туру відбору до чемпіонату світу-2026 — 3:5. Поєдинок у Рейк’явіку видався справжнім атракціоном голів і нервів, у якому “синьо-жовті” продемонстрували водночас характер і проблеми в обороні.
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін поділився емоціями від гри з ісландцями.
"Складний матч – з помилками, емоціями та важкими моментами. Але команда показала характер. Важливий крок до нашої спільної мети", — написав Трубін в Instagram.
