Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дві важкі кадрові втрати.

Сьогодні, 13 листопада, на стадіоні Стад-де-Франс у Сен-Дені / Париж збірна України проведе матч п’ятого туру групового етапу відбору чемпіонату світу-2026 проти національної команди Франції. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Склад збірної України на матч з Франції (за номерами): 1. Євгеній Волинець, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Єгор Назарина, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олексій Гуцуляк, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Георгій Судаков, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Тарас Михавко, 23. Дмитро Різник.

Захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський не були включені до цього переліку з наявних футболістів у розташуванні "синьо-жовтих".

Раніше Сергій Ребров прокоментував майбутній матч проти Франції.