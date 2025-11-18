Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич національної команди звернувся до Збройних сил України, які боронять нашу країну від російських окупантів.

Напередодні національна збірна України змогла пробитися до стикових матчів відбіркового циклу чемпіонату світу-2026 завдяки перемозі над Ісландією з рахунком 2:0.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров скористався можливістю, щоб подякувати українським захисникам та захисницям — Збройним силам України.

"Це той випадок, коли одного банального "дякую" недостатньо. Але саме це дякую має найсильніший зміст, емоції, та повагу. Бо це "дякую" — нашим ЗСУ.



Це "дякую" усім людям, які зараз боронять нашу державу загалом і кожного з нас зокрема. Це люди, на яких тримається все. Люди, завдяки яким ми можемо грати і перемагати. Завдяки яким можемо жити.



Я завжди пам’ятаю, завдяки кому ми є. Завжди говорю про це перед командою. Ми завжди радо зустрічаємо вас на наших матчах. Раді бачити на тренуваннях. Раді, коли можемо принести вам хоч мить радості. Сподіваюсь, збірна змогла вас потішити у недільний вечір.



Дякуємо. Ми граємо за вас", — написав Сергій Ребров у своєму Instagram-акаунті.