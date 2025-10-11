Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Лучано Спаллетті здобула третю перемогу у кваліфікації до ЧС-2026.

Увечері 11 жовтня збірна Італії здобула чергову перемогу у кваліфікації до чемпіонату світу-2026. У Таллінні на стадіоні А. Ле Кок Арена "Скуадра Адзурра" впевнено здолала команду Естонії з рахунком 3:1.

Італійці швидко відкрили рахунок — вже на 4-й хвилині Моіз Кін реалізував свій момент. На 25-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота господарів, однак Матео Ретегі не зумів переграти голкіпера Хейна. Проте форвард Аль-Кадісії реабілітувався, забивши другий м’яч у ворота Естонії на 38-й хвилині.

У другому таймі Італія спокійно контролювала гру, а на 74-й хвилині Еспозіто довів рахунок до розгромного. Проте вже за хвилину естонці скористалися помилкою Джанлуїджі Доннарумми — воротар невдало зіграв і дозволив Саппінену відзначитися.

Зрештою Італія здобула третю перемогу у трьох турах кваліфікації та набрала 12 очок, продовжуючи гонитву за Норвегією, яка має 18. Естонія з 3 очками наразі четверта.

Естонія — Італія 1:3

Голи: Саппінен, 75 — Кін, 4, Ретегі, 38, Еспозіто, 74

Незабитий пенальті: Ретегі, 25