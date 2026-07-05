Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер прокоментував поразку від Франції.

Національна збірна Парагваю в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 поступилась Франції.

Парагвай — Франція 0:1 Відео гола та огляд матчу ЧС-2026

Після завершення гри воротар "гуарані" та найкращий гравець матчу Орландо Хіль прокоментував виступ власної команди.

"Ми залишаємо турнір із високо піднятою головою. Парагвай залишив усі сили на полі.

Якби суддя не призначив пенальті, ми могли б піти в додатковий час, бо нам вдавалось достатньо добре триматись проти сильного суперника.

Жорстка гра? Це футбол. Якщо вони до нього не звикли, що ми можемо зробити? Це для вас Парагвай — жорстка команда.

Ми з першого моменту прагнули показати, наскільки ми можемо бути жорсткими на полі, і що якщо м'яч і проходить повз нас, то суперник — ні. Думаю, що нашій команді це вдалось.

У Франції швидкі гравці, які зрештою заробили пенальті, і суддя його призначив їм.

Рукостискання з Мбаппе? Так, мене трохи засмутив цей момент", — заявив парагвайський виконавець.

Наступний матч Франція проведе проти Марокко в Бостоні 9 липня, о 23:00.