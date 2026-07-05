Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник Ле Бльо відзначив дисципліну своєї команди та визнав, що матч проти південноамериканців став серйозним випробуванням.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями після мінімальної перемоги над Парагваєм у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Французький фахівець зазначив, що його команді довелося докласти чимало зусиль, аби здобути путівку до чвертьфіналу.

"Парагвайці використовували усі можливі футбольні хитрощі. Можливо, це не той стиль гри, який подобається вболівальникам, але ми зберігали концентрацію, а це було нелегко. Це фізично потужна команда, яка дуже добре обороняється. Ми зробили ще один важливий крок уперед.

Матчі проти південноамериканських збірних завжди складаються непросто, але я дуже радий, що хлопці виконали своє завдання. Ми вийшли до чвертьфіналу, і тепер маємо насолодитися цим", – сказав Дешам.

Єдиний м'яч у зустрічі забив Кіліан Мбаппе, який і приніс Франції перемогу та вихід до чвертьфіналу світової першості.