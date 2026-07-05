Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Франції прокоментував перемогу над Парагваєм.

Національна збірна Франції в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 здолала Парагвай.

Парагвай — Франція 0:1 Відео гола та огляд матчу ЧС-2026

Після завершення гри нападник "Les Bleus" Раян Шеркі прокоментував виступ власної команди.

"Про сам матч вам краще було б запитати тих, хто грав із перших хвилин. Бо навіть для тих, хто з’являвся з лави запасних, це було дуже виснажливо.

Ті, хто грав увесь матч, — це справжні воїни, від початку й до кінця. Те, чого ми сьогодні досягли, було надзвичайно успішним результатом.

Ми були готові до такої гри суперників. Кілька днів тренер пояснював нам, що головна сила Парагваю — це їхній бойовий дух та здатність зруйнувати гру суперника. Саме тому ми хотіли нагадати всім уболівальникам, що ми також уміємо боротись за результат.

Щодо суддівства, то мені нічого сказати, ви самі бачили. Скільки було в них фолів? 30 чи 40? А скільки жовтих карток? Але зрештою це не має значення, бо ми все одно у чвертьфіналі.

Марокко? Вони хороша команда, із дуже високою якістю виконавців у складі. У нас тепер є п'ять днів, щоб як слід відновитись, відпочити тілом і розумом. Думаю, ми будемо готові до чергової битви", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Франція проведе проти Марокко в Бостоні 9 липня, о 23:00.