Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Бразилії назвав норвежців одним із найнебезпечніших суперників та високо оцінив їхню організацію гри перед зустріччю в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився думками напередодні поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Норвегії. Італійський фахівець наголосив, що його команді доведеться зіграти на максимумі, аби здобути путівку до наступного раунду.

"Норвегія – дуже складний суперник. Це команда з хорошою структурою, високим рівнем майстерності та чудовою організацією гри, команда з дуже високим атакувальним потенціалом, при цьому добре збалансована. Вона грає в атакувальний футбол, тому проводити швидкі контратаки проти неї вкрай складно.

У норвежців чудово діє центральна лінія. Ми маємо показати свій найкращий футбол, вважаю, що зараз саме той момент, коли ми здатні це зробити. Ми впевнені в собі після непростого матчу з Японією, прагнемо ставати кращими та готові до всього, що може статися", – заявив Анчелотті.

Матч між збірними Бразилії та Норвегії відбудеться 5 липня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.