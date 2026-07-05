Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Франції став першим футболістом, який забивав щонайменше три м'ячі у плейоф на трьох різних мундіалях.

Нападник і капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе вкотре переписав історію чемпіонатів світу, встановивши унікальне бомбардирське досягнення.

Історичний рекорд француз оформив у поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Парагваю. На 70-й хвилині Мбаппе впевнено реалізував пенальті, принісши своїй команді мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Цей м'яч став для форварда сьомим на нинішньому турнірі та третім у матчах плейоф. Раніше він двічі відзначився у зустрічі 1/16 фіналу зі Швецією.

Таким чином Мбаппе став першим футболістом в історії, якому вдалося забити щонайменше три голи у стадії плейоф одразу на трьох різних чемпіонатах світу:

ЧС-2018 — 3 голи;

ЧС-2022 — 5 голів;

ЧС-2026 — 3 голи.

Загалом на рахунку французького форварда вже 19 забитих м'ячів на чемпіонатах світу. У списку найкращих бомбардирів в історії мундіалів він посідає друге місце, поступаючись лише одним голом Ліонелю Мессі.

У чвертьфіналі світової першості збірна Франції зустрінеться з Марокко. Матч відбудеться 9 липня, початок — о 23:00 за київським часом.