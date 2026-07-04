Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату світу, який відбувся 4 липня 2026 року.

У рамках 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 збірна Колумбії впоралася з національною командою Гани на Канзас-Сіті Стедіум у США.

Переможець пари визначився ще за підсумками першого тайму. На 14-й хвилині дуелі Луїс Суарес доборовся на правому фланзі атаки біля лицьової проти Гідеона Менса до подачі на дальню, яку зльоту замкнув Джон Аріас. Тріумфатори відзначилися голом і в другій половині поєдинку, але його скасували через офсайд.

У вівторок, 7 липня (23:00), колумбійці на Бі-Сі Плейс Ванкувер у Канаді зустрінуться зі швейцарцями.

До вашої уваги відео гола й найкращих моментів матчу ЧС-2026 Колумбія — Гана:

Колумбія — Гана 1:0

Гол: Дж. Аріас, 14

Колумбія: К. Варгас — Д. Муньйос, Д. Санчес, Лукумі, Мохіка — Дж. Аріас (Кінтеро, 73), Лерма, Пуерта — Х. Родрігес (Ріос, 46), Кордоба (Суарес, 8), Л. Діас (Кампас, 90).

Гана: Аті-Зігі — Сеная (Сейду, 13), Лукассен, Опоку, Менса — Парті — Вільямс (Фатаву, 62), Їренкі (Аду, 79), Сібо (Овусу, 62), Семеньйо — Аю (Нуама, 78).



Попередження: Дж. Аріас, Ріос — Їренкі, Фатаву, Сейду