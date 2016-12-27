Сборная Габона огласила состав на домашний Кубок Африканских Наций, стартующий в январе.
cafonline.com
27 декабря 2016, 19:16
Наставник Пантер Хосе Антонио Камачо назвал имена 23-х футболистов, которые будут готовиться к домашнему турниру. Пройдет он с 15 января по 5 февраля.
В своей группе габонцы сыграют с Камеруном, Гвинеей-Бисау и Буркиной-Фасо.
Отметим, что в состав попали все местные звезды: Дидье Ндонг, Марио Лемина и, конечно же, Пьер-Эмерик Обамеянг.
Вратари: Дидье Овоно (Остенде, Бельгия), Ив Стефан Битсеки Мото (Мунана), Антони Мфа Мезюи (без клуба)
Защитники: Ллойд Палюн (Ред Стар, Франция), Андре Поко (Карабюкспор, Турция), Аарон Аппиндангойе (Лаваль, Франция), Франк Обамбу (Стад Манджи), Бруно Манга (Кардифф Сити, Уэльс), Йоанн Вахтер (Седан, Франция), Йоанн Обианг (Труа, Франция), Бенжамен Ондо (Моста, Мальта)
Полузащитники: Жуниор Нгуали (Броммапойкарна, Швеция), Леви Мадинда (Химнастик, Испания), Гелор Канга (Црвена Звезда, Сербия), Мерлин Танджигора (Мэйсянь Хакка, Китай), Дидье Ндонг (Сандерленд, Англия), Самсон Мбинги (Раджа Касабланка, Марокко), Марио Лемина (Ювентус, Италия)
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д, Германия), Малик Эвуна (Таньцзинь Теда, Китай), Денис Буанга (Тур, Франция), Серж Ангуэ (Лейрия, Португалия), Седрик Бийонге (Мунана)