Львы Теранги определились с составом на Кубок Африканских Наций.
Fédération Sénégalaise - FSF
30 декабря 2016, 19:35
В состав вошли практически все сильнейшие, включая вингера Ливерпуля Садио Мане. Тренирует же сборную Алиу Сиссе.
Вратари: Х. Н’Диайе (Хоройя, Гвинея), Диалло (Ризеспор, Турция), П. Н’Диайе (Ниарри Талли);
Защитники: Гассама (Аланияспор, Турция), М’Бенге (Сент-Этьенн, Франция), Мбодж (Андерлехт, Бельгия), Туре (Лорьян, Франция), Кулибали (Наполи, Италия), Сиссе (Валенсьенн, Франция);
Полузащитники: Гуйе (Эвертон, Англия), Куяте (Вест Хэм, Англия), Н’Дойе (Анже, Франция), Диоп (Эспаньол, Испания), Севе (Сент-Этьенн, Франция), Н’Диайе (Османлыспор, Турция), Диаме (Ньюкасл, Англия);
Нападающие: Мане (Ливерпуль, Англия), Бальде Кейта (Лацио, Италия), Конате (Сьон, Швейцария), Дьеду (Анже, Франция), Диуф (Сток Сити, Англия), Сарр (Метц, Франция), Соу (Фенербахче, Турция)
Турнир состоится в Габоне с 15 января по 5 февраля. В своей группе Сенегал сыграет с Алжиром, Тунисом и Зимбабве.