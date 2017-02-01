Кубок Африканских Наций
01 февраля 2017, 23:49
КАН. Египет становится первым финалистом турнира
Подопечные Эктора Купера лишь в серии пенальти одолели Буркина-Фасо (4:3), в то время как основное время закончилось вничью (1:1).
cafonline.com
01 февраля 2017, 23:49
Первый полуфинальный матч нынешнего розыгрыша Кубка Африки состоялся межу командами, у которых совершенно разная история выступлений на этом турнире. Буркинийцы, к слову, единственные участники стадии 1/2 финала, которые ни разу еще не выигрывали сам турнир, в то время как Фараоны являются самыми титулованными в истории континента — на счету египтян семь побед.
Сборная Буркина-Фасо заняла первое место в группе А, опередив Камерун, Габон и Гвинею-Бисау, а египтяне, которые также стали первыми в своем квартете, оставили позади себя Гану, Мали и Уганду. Напомним, что на стадии четвертьфинала подопечные Паулу Дуарте со счетом 2:0 обыграли Тунис, а египтяне минимально расправились с командой Марокко.
С самого начала встречи лучше себя начали показывать буркинийцы. Они гораздо больше били по воротам египтян, а итоговая статистика по ударам после первой половины была 10-3 в пользу команды Паулу Дуарте. Однако, несмотря на такие показатели, все же в первой половине нельзя вспомнить хотя бы один момент у тех или иных ворот, который можно было бы назвать опасным. Команды в большей мере если и доводили дело до каких-то ударов или обострений, то все же голевыми эти эпизоды назвать нельзя.
Довольно неожиданным во втором тайме стал гол сборной Египта, которая несмотря на территориальное преимущество Буркина-Фасо открыла счет в матче. Отличился Мохамед Салах, забив просто таки потрясающий гол после скидки от Кахрабы. Египтянин выстрелил с линии штрафной слету, послав мяч точно в дальнюю девятку ворот Куаку. Однако, Фараоны радовались недолго — спустя шесть минут соперники счет сравняли. После заброса от Каборе мяч около чужой вратарской сперва принял на грудь Бансе, а затем вторым касанием тут же отправил в ворота — 1:1.
В дальнейшем у команд с игры создать ничего не получилось. Не повлияли на общее количество голевых эпизодов и два экстра-тайма, так что решать судьбу игры предстояло серии одиннадцатиметровых ударов. Отметим противостояние вратарей: многолетний опытный страж ворот, попросту живая легенда сборной Египта Эссам Эль Хадари противостоял буркинийцу Коффи Куаку.
Уже с первого удара у египтян возникли проблемы, ведь Куаку сделал отличный сэйв и спас свою команду после попытки Эль Саида, а Ален Траоре свой удар уверенно реализовал. Вторые удары были уверенно забиты — Рамадан Собхи продемонстрировал смелость и пробил паненкой, а Диавара не стал мудрить и выстрелил по центру ворот. Затем голами обменялись Хегази и Яго — буркинийцы продолжали лидировать.
Ситуация стала меняться во время четвертых попыток, когда у Фараонов хоть и с трудом, но все же забил Мохамед Салах, а в составе Буркина-Фасо пробивать почему-то пошел вратарь. Эссам Эль Хадари справился с попыткой своего коллеги по цеху, отразив удар Куаку — 3:3. Решающими в этой игре стали пятые удары, во время которых точно в угол пробил Варда, а вот буркиниец Бертран Траоре пробил не слишком удачно и его выстрел сумел отразить Эль Хадари — многолетний страж ворот выводит сборную Египта в финал
В итоге Фараоны становятся первыми финалистами турнира, а завтра в противостоянии Камеруна и Ганы определится их соперник. Команда Буркина-Фасо в свою очередь будет играть в матче за третье место.
Football.ua
Буркина-Фасо — Египет 1:1 (по пенальти — 3:4)
Голы: Бансе, 73 — Салах, 66
Буркина-Фасо: Куаку — Яго, Дайо, Коне, Кулибали — Абду Траоре (Диавара, 80), Туре, Каборе — Бертран Траоре, Бансе (Ален Траоре, 103), Накульма
Египет: Эль Хадари — Эль Мухаммади (Габер, 107), Хегази, Габр, Фатхи — Хамед, Эль Саид, Ибрахим Салах — Мохамед Салах, Кахраба (Варда, 74), Трезеге (Собхи, 85)
Предупреждения: Бертран Траоре, Яго — Фатхи, Кахраба