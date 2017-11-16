Бразилия

Защитник Коринтианс Гильерме Арана подтвердил, что перейдет в Севилью.

Двадцатилетнего защитника Коринтианс Гильерме Арану хотели видеть в своем составе Барселона, Атлетико и Севилья, однако сам футболист выбрал команду из Андалусии.

"Мне 20 лет, я уже успел выиграть три титула и, как мне кажется, уже полностью сформировался как футболист, — приводит слова Араны ABC de Sevilla. – Естественно, я мечтаю играть в Европе. Самое конкретное предложение поступило от Севильи, и теперь все решено, осталось лишь подписать контракт".

Стоимость сделки не сообщается, однако испанские СМИ предполагают, что цена вопроса от 12-ти до 15 миллионов евро.

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