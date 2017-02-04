Другое

В интервью изданию FourFourTwo бывший игрок Реала, Ман Сити и Милана рассказал, что слушают в китайских раздевалках, кто главный "Педаладас" и как из-за футболок он не перешел в Челси.

— Насколько важным для вас в игровом плане был футзал?

— Я много играл в зале, мне это нравится. Даже шутил с сыном, что была бы возможность — я бы весь последний год своей карьеры играл в футзал. С этого я начинал, и весь мой дриблинг взялся оттуда.

— Пеле нахваливал вас с раннего возраста, даже сравнивал с собой. Вы не чувствовали дополнительного давления из-за его слов?

— Поначалу было сложно, ведь Пеле неповторим — нельзя сравнивать себя с человеком, который забил тысячу голов, сыграл на четырех чемпионатах мира и считается лучшим футболистом в истории. Хотел бы поблагодарить всех, кто был рядом со мной в ранние годы. В Сантосе за мной хорошо присматривали, особенно тренер Эмерсон Леао. Он говорил: "Ты отличный игрок. Пусть ты немного похож на него, но Пеле — это Пеле, а Робиньо — это Робиньо". Другого такого, как Пеле, больше не будет.

— Вы сами придумали "педаладу" или у подсмотрели у кого-то другого?

— Нет, я видел это у других — у Зиньо, к примеру, у Денилсона. Я тоже начал это делать, хотя и не так часто, как они, но почти в каждой игре. Меня до сих пор иногда называют "Педаладас". Я дружу с Денилсоном, и он постоянно говорит мне, что это он настоящий "педалада", а мне несправедливо достались все лавры.

— Правда, что вы дебютировали за мадридский Реал спустя всего 24 часа после того, как приземлились в аэропорте? Что вам запомнилось из того матча, как на вашу игру отреагировали окружающие?

— Это был очень хороший дебют, чудесный. Я дождаться не мог, когда уже сыграю с такими фантастическими игроками, как Роналдо, Зинедин Зидан и Рауль. Помню, как представлял игру, пока еще летел в самолете. Получилось прекрасно. Когда мяч впервые оказался у меня, я перебросил его через игрока Кадиса и ушел от противника с парой финтов. Да, я прибыл в Мадрид всего за день до этого, но уже очень хотел играть.

— Почему мадридский Реал, а не Барселона?

— Может быть, кому-то кажется, что это трудный выбор, но на самом деле это не так. Реал был более заинтересован во мне. Оба клуба хороши, у обоих куча болельщиков во всем мире. Но когда Реал проявил интерес, у Сливочных было много бразильцев в составе, тренерский штаб тоже из Бразилии, главным тренером был Вандерлей Лушембурго. Учитывая все это, с чего бы мне было переходить в Барселону?

— Что вы чувствовали, когда в свой 21 год вошли в раздевалку вместе с Зиданом, Раулем, Роналдо и остальными?

— Тогда сбылась моя главная мечта — сыграть за большой европейский клуб. В первый раз в раздевалке я даже не мог в это поверить. Я был еще совсем молодой, не мог найти свой шкафчик. Но ко мне все относились как нельзя лучше. Я был для них как ребенок, обо мне все заботились.

— Каким был Дэвид Бекхэм? Таким же прекрасным, как кажется?

— Бекхэм постоянно тусил с бразильцами. Он был в частью нашей компании. Честно говоря, испанцы даже слегка "ревновали" — по-португальски Дэвид говорил лучше, чем по-испански (смеется). В общем, большую часть времени он проводил с нами. Бекхэм — очень скромный парень, даже, наверное, самый приземленный из всех футболистов, которых я когда-либо встречал. Классный.

— Вы хорошо ладили с Фабио Капелло? Похоже, нелегко было убедить его в том, что вы должны регулярно выходить в старте...

— Все тренеры в мадридском Реале давали мне возможность сыграть. Когда в клуб пришел Капелло, я все еще стабильно выходил в основе, но потом он по каким-то причинам, возможно, из-за возраста, усадил меня на скамейку. Я не жалуюсь, он тренер — ему и решать. Просто меня не устраивало, когда приходилось выходить на замену во втором тайме, играть не на своей позиции и накрывать крайнего защитника соперника.

— Жалеете о том, что покинули Реал? Вы не обиделись на то, что вас хотели выменять у Манчетер Юнайтед на Криштиану Роналду?

— Я не жалею, что ушел, мне лишь грустно, что отношения с клубом испортились. Реал открыл мне дверь в большой футбол, дал возможность завоевать Европу. Может быть, из-за того, как мне пришлось добиваться трансфера, хорошие воспоминания немного стерлись. Я помог Реалу стать чемпионом, да и вообще неплохо играл в составе Сливочных. Но я был настроен уйти, а тогда характер у меня был горячий, и я сам был не такой уступчивый, как теперь.

— А почему сорвался ваш трансфер в Челси (до перехода в Манчестер Сити)?

— Больше всего я хотел перейти в Челси — Большой Фил (Сколари) говорил, что в его команде я мог бы стать одним из ключевых игроков, потому что Синим не хватало креативных футболистов. Но Реал не договорился с Челси — Сливочным не понравилось, что в Лондоне начали продавать футболки с моим именем еще до официального оформления трансфера. Я почти уверен, что именно поэтому сделка и сорвалась — для Реала это было делом принципа. При этом Мадрид не горел желанием отпускать меня к конкурентам по Лиге чемпионов в том сезоне. Челси в ЛЧ играл, Сити — нет. Я перешел в отличный клуб, меня там приняли великолепно. В Манчестере меня ожидали полтора года удовольствия, несмотря на то, что там намного прохладнее, чем Мадриде.

— Вы действительно тогда верили в то, что "проект" Ман Сити сработает?

— С самого первого дня в Манчестере мне было понятно, что клуб обречен на успех и развитие — но я не ожидал, что все произойдет так быстро! Я не так уж много знал об этой команде до того, как переехал в Англию, но всегда гордился тем, что стал первым знаковым приобретением клуба. Начал я неплохо, но, к несчастью, тогда в команде было не так много знаменитых футболистов, как теперь. Ман Сити — это единственный клуб, с которым я не завоевал ни одного титула.

— Какие у вас были отношения с Крэйгом Беллами?

— Мы однажды с ним поссорились, но кто ж тогда в Сити не ссорился? (смеется) У некоторых других ребят тоже были проблемы с Беллами, он был очень вспыльчивый. Как-то мы играли против Арсенала, первый тайм я провел так себе, и в раздевалке в перерыве он начал на меня просто орать по-английски. Я не все понимал, но из того, что разобрал, было ясно, что он не подразумевает ничего хорошего. Глаубер помог, оттянул его от меня, и Беллами быстро успокоился. Я тогда как раз вернулся после матчей за сборную, был очень уставший. Но на следующий день Крэйг сам пришел ко мне и попросил прощения.

— Говорят, вы ездили по Манчестеру на автобусе — там и вправду лучшая транспортная система во всем мире?

— (смеется) Может и так. Там действительно было очень легко добраться из точки А в точку Б на автобусе или на метро. Поскольку я футболист, многим это кажется странным, но я всегда оставался скромным и не гнушался пользоваться общественным транспортом. Я ездил так всю жизнь, так почему же менять приоритеты в городе, который меня так тепло принял? На тренировки я, конечно, ездил на машине — не хотел опаздывать и расстраивать тренера.

— Ибрахимович, Пато и Робиньо, вероятно, были последней выдающейся атакующей тройкой Милана. Было приятно играть с такими партнерами?

— Было очень весело. А ведь с нами играл еще и Роналдиньо, который, правда, тогда нечасто выходил на поле, Индзаги, Пирло. Отличная была команда, я скучаю по тем временам. Мы быстро сработались. В Милане я провел четыре чудесных года, выиграл Серию А и вообще был счастлив.

— Расскажите самую забавную историю о Златане.

— Бывший президент Милана Адриано Галлиани говорил, что это Златан порекомендовал руководству подписать меня. В клубе его очень уважали. Ибрахимовича тогда как раз подписали из Барселоны, и Галлиани сказал ему, что есть возможность забрать в Милан и меня. Если верить Адриано, то Златан ответил: "Так идите и заберите, он феноменальный игрок, мы сработаемся и будем клепать голы, которые сейчас так нужны Милану". Златан все время повторял, что я оказался в команде только благодаря ему. (смеется)

— Несколько месяцев вы выступали за Гуанчжоу Эвергранд — как в Китае относятся к футболу? Может ли, по-вашему, их чемпионат со временем стать самым сильным в мире?

— Футбол в Китае растет быстро — зарубежные тренеры, которые там работают, делают многое, чтобы развивать игру и поднимать тренерский уровень. В Гуанчжоу мне понравилось, думаю, клуб не будет стоять на месте. Еще несколько лет назад топ-игрок вряд ли принял бы предложение из Китая, но теперь китайцы могут составить конкуренцию на трансферном рынке любому европейскому клубу. Они тратят столько денег, что особо и сомневаться не приходится, если получаешь от них предложение.

— А какая в Китае музыка?

— В моем клубе были классные ребята: я ставил самбу в раздевалке — все слушали и наслаждались. Но что касается танцев... Это вряд ли.

— Вы играли в Ла Лиге, Премьер-лиге и Серии А — что лучше и почему?

— Самый лучший и самый организованный чемпионат — это Премьер-лига, потому что стадионы всегда забиты под завязку, поля в порядке, а команды все время пытаются атаковать. Но играть мне больше всего нравилось в Ла Лиге. Испанский чемпионат — это как улучшенная версия бразильского, с более качественными полями и организацией.

— В 2015 году вы провели свой 99-й матч за сборную. Как считаете, есть шансы превратить эту цифру в 100?

— Нет ничего невозможного. В прошлом сезоне я стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии с 25 голами. Сборная всегда оставалась моим главным приоритетом. Лучший способ получить вызов — это упорно работать в Атлетико Минейро, чем я и занимаюсь каждый день.

— У Неймара получится превзойти Лионеля Месси и Криштиану Роналду, стать лучшим игроком планеты?

— У нас с Неймаром отличные отношения, мы часто общаемся. Как его соотечественник, я надеюсь, что он с каждым днем будет двигаться вперед и добиваться новых вершин. Из всех нас у него самый большой потенциал стать лучшим в мире — поэтому он и носит футболку с десятым номером в сборной и выступает за Барселону. Все понимают, что превзойти Месси или Роналду непросто — у них слишком высокий уровень, ребята забивают по 60-70 мячей за сезон.

— Чем займетесь после завершения карьеры? Планируете ли вы стать тренером? И если бы вы могли заниматься чем-то другим, то чем именно?

— Я над этим особо не задумывался. Может быть, я стану агентом или буду работать с молодыми ребятами в академии. Хочу помогать другим так, как помогали мне. А если не говорить о футболе, то я не против заниматься музыкой, особенно самбой — мне нравится играть на пандейру и кавакиньо. (смеется)