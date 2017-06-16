Англия

Голкипер сборной Бельгии отклонил предложение лондонцев о продлении соглашения.

Челси пока не договорился с вратарем Тибо Куртуа о пролонганции соглашения. Об этом сообщает Daily Mail. Голкипер отклонил первые предложения "синих". Это был только первый раунд переговоров, Челси пересмотрит свое предложение и сделает новое.

Его действующее соглашение с Челси рассчитано до середины 2019 года.

За ситуацией следит Реал, который готов побороться за игрока, но приоритетная цель Сливочных Джанлуиджи Доннарумма.

В минувшем сезоне Куртуа сыграл за Пенсионеров 39 матчей во всех турнирах, пропустив 32 гола, а в 17-ти играх сумел сохранить свои ворота "сухими".