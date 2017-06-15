Испания

Голкипер Милана намерен продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Милану не удалось уговорить 18-летнего вратаря Джанлуиджи Доннарумму и его агента Мино Райолу подписать новый контракт и надолго остаться на Сан Сиро.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянцем интересуются Реал и ПСЖ, но 18-летний кипер хоет продолжить карьеру в команде Зидана.

По информации Ди Марцио, этот трансфер либо состоится летом 2017 года, либо Джанлуиджи покинет Милан следующим летом свободным агентом.

Также отмечается, что миланцы категорически отказываются продавать игрока, даже несмотря на отказ продлевать контракт.