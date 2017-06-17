Англия

Защитник Арсенала Калум Чемберс стал трансферной целью Эвертона.

Эвертон интересуется возможностью трансфера защитника Арсенала Калума Чемберса, который прошлый сезон провел на правах аренды в Миддлсбро.

Перспективы Чемберса в Арсенале остаются под вопросом и руководство готово расстаться с футболистом за 17 миллионов евро.

Канониры готовы вновь отдать 22-летнего защитника в аренду, но Эвертон изъявил желание выкупить права на футболиста.

Сообщается, что Чемберс для Ирисок запасной вариант на случай неудачи в переговорах с Майклом Кином.

Ранее Эвертон объявил о подписании Дэйви Клаассена.