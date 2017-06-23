Англия

Полузащитник Сток Сити и сборной Швейцарии Джердан Шакири не собирается летом менять команду.

Председатель правления Сток Сити Питер Коутс заявил, что во время летнего трансферного окна полузащитник Джердан Шакири не покинет команду Марке Хьюза.

"Не верьте слухам, — сказал Коутс. – Джердан никуда не уйдет. Он всем доволен в команде, а то, что минувший сезон оказался для него не слишком удачным, связано с травмами. Сейчас он уже полностью здоров и скоро мы увидим его во всей красе".

В сезоне-2016/2017 Шакири, который является одной из трансферных целей Ромы, сыграл за Сток Сити лишь 22 матча, в которых забил 4 мяча.