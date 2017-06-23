Полузащитник Сток Сити и сборной Швейцарии Джердан Шакири не собирается летом менять команду.
Джердан Шакири, Getty Images
23 июня 2017, 15:06
Председатель правления Сток Сити Питер Коутс заявил, что во время летнего трансферного окна полузащитник Джердан Шакири не покинет команду Марке Хьюза.
"Не верьте слухам, — сказал Коутс. – Джердан никуда не уйдет. Он всем доволен в команде, а то, что минувший сезон оказался для него не слишком удачным, связано с травмами. Сейчас он уже полностью здоров и скоро мы увидим его во всей красе".
В сезоне-2016/2017 Шакири, который является одной из трансферных целей Ромы, сыграл за Сток Сити лишь 22 матча, в которых забил 4 мяча.