Англия

Полузащитник Монако Фабиньо признался, что переход в Манчестер Юнайтед был бы для него очень заманчивым вариантом.

Полузащитник Монако Фабиньо заявил, что ему будет трудно отказаться от перехода в Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед — отличная команда, и я подумаю над этим", — сказал Фабиньо.

"Если Моуриньо пригласит меня в свою команду, то это будет очень заманчиво. Но мне нужно поговорить с моим агентом и Монако, чтобы все сделать правильно".

Фабиньо перешел в Монако в 2013 году на правах аренды из португальского Рио Аве, а в 2015 году Монегаски выкупили бразильца.

В прошедшем сезоне 23-летний Фабиньо забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 52 матчах за Монако во всех турнирах.