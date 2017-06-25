Англия

Универсал Баварии Хави Мартинес в ближайшее время может перебраться к хорошо знакомому тренеру Хосепу Гвардиоле в Манчестер Сити.

На следующей неделе Хави Мартинес, способный сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне, пройдет медобследование в Манчестер Сити, — утверждает журналист BT Sport Энтони Харрис.

Ман Сити намерен укрепить центр обороны, где сейчас действуют Николас Отаменди, Венсан Компани и Джон Стоунз. Кроме того, в случае нужды Мартинес сможет подменить и Фернандиньо, Яя Туре и Илкая Гюндогана в центре полузащиты – именно в этом амплуа баск переходил из Атлетика в Баварию.

Мартинес провел в Баварии 5 сезонов и за это время сыграл более 100 матчей за клуб. Этот показатель мог бы быть выше, если бы не довольно частые травмы игрока. Впрочем, в прошлом сезоне Хави наиграл 37 поединков во всех турнирах за мюнхенцев.

Предполагается, что вместе с Мартинесом медосмотр в Сити пройдет и правый защитник Дани Алвес, недавно расторгнувший контракт с Ювентусом.