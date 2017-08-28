Англия

Полузащитник Челси Темуе Бакайоко заявил, что он лишь рад возрастающей конкуренции за место в составе.

Полузащитник Челси Темуе Бакайоко прокомментировал слухи о том, что "синие" близки к подписанию хавбека Лестера Данни Дринкуотера.

"Конкуренция лишь делает тебя сильнее. Я никого не боюсь. Думаю, у нас нехватка полузащитников, особенно если учесть количество турниров, в которых мы сыграем", — цитирует Бакайоко SFR Sport.

"Нам нужно усилить состав еще одним полузащитником, и я рад, что Дринкуотер переходит к нам. Это очень хорошо".

Кроме того Челси согласовал сумму трансфера универсального полузащитника Арсенала Алекса Окслейда-Чемберлена.