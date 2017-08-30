Англия

Вест Бромвич в ближайшее время оформит трансфер полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

Ранее появилась информация, что Вест Бромвич сделал предложение об аренде полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

The Guardian сообщает, что сейчас в стане "дроздов" уверены в успехе этого трансфера и не сомневаются, что переход состоится в самое ближайшее время.

27-летний поляк перешел в ПСЖ прошлым летом из Севильи за 34 миллиона евро, но провел в своем дебютном сезоне лишь 18 матчей, десять из которых в стартовом составе.

Главный тренер парижан Унаи Эмери ранее отмечал, что Крыховяку стоит сменить клубную прописку этим летом.