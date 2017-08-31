Англия

Брайтон завершил подписание защитника Эсекьеля Скелотто из лиссабонского Спортинга.

Правый защитник Эсекьель Скелотто перешел в Брайтон из лиссабонского Спортинга, сообщает официальный сайт "чаек".

28-летний Скелотто подписал с английским клубом трехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается.

Скелотто родился в Аргентине, но у него есть итальянское гражданство, поэтому ему не понадобится разрешение на работу в Премьер-лиге.

В прошлом сезоне защитник провел за Спортинг 23 матча в чемпионате Португалии, в которых отдал пять результативных передач.

Также за свою карьеру Скелотто защищал цвета Чезены, Аталанты, Катании, Интера, Сассуоло, Пармы и Кьево.