Англия

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре, судя по всему, продолжит карьеру в МЛС.

В Яя Туре заинтересован Нью-Йорк Сити, который принадлежит владельцам Манчестер Сити.

Американский клуб уже провел предварительные переговоры относительно подписания 34-летнего хавбека.

Однако "горожане" не хотят отпускать ивуарийца в январе, а хотят удержать Туре в команде до лета 2018 года.

В текущем сезоне Яя Туре отыграл лишь два матча в АПЛ.

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