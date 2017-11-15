В Яя Туре заинтересован Нью-Йорк Сити, который принадлежит владельцам Манчестер Сити. 
Американский клуб уже провел предварительные переговоры относительно подписания 34-летнего хавбека. 
Однако "горожане" не хотят отпускать ивуарийца в январе, а хотят удержать Туре в команде до лета 2018 года. 
В текущем сезоне Яя Туре отыграл лишь два матча в АПЛ.

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