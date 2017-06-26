Франция

Экс-форвард Арсенала Яя Саного, нынче являющийся свободным агентом, получил приглашение от Тулузы.

Подававший в свое время большие надежды воспитанник Осера Яя Саного, освобожденный из Арсенала в статусе свободного агента, заинтересовал Тулузу.

Как сообщает L’Equipe, Тулуза видит в 24-летнем Саного замену решившему уйти из команды датскому нападающему Мартину Брайтвайту.

Дебютировав в 16-летнем возрасте за Осер, форвард в 2013 году перешел в Арсенал, однако сыграв за два сезона за Канониров всего 20 матчей (1 гол), был отправлен в аренду сначала в Кристал Пэлас (11 матчей, 1гол), затем в Аякс (6, 0) и Чарльтон (8, 3).