Франция

Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход из Монако в Пари Сен-Жермен.

Пари Сен-Жермен арендовал 18-летнего форварда Монако Килиана Мбаппе до конца сезона с опцией выкупа.

"Переход в Пари Сен-Жермен — большое удовольствие и огромная честь для меня", — заявил Мбаппе.

"Каждый мальчишка в Париже мечтает надеть красно-синюю футболку и ощутить уникальную атмосферу Парк де Пренс. Меня привлек проект этого клуба, который является одним из самых амбициозных в Европе".

"Я хочу продолжать развиваться и вместе со своими новыми товарищами по команде добиться всех больших целей, которые стоят перед нами".

В прошлом сезоне Мбаппе провел за Монако 43 матча во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал восемь результативных передач.