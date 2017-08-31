Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход из Монако в Пари Сен-Жермен.
Килиан Мбаппе, psg.fr
31 августа 2017, 21:11
Пари Сен-Жермен арендовал 18-летнего форварда Монако Килиана Мбаппе до конца сезона с опцией выкупа.
"Переход в Пари Сен-Жермен — большое удовольствие и огромная честь для меня", — заявил Мбаппе.
"Каждый мальчишка в Париже мечтает надеть красно-синюю футболку и ощутить уникальную атмосферу Парк де Пренс. Меня привлек проект этого клуба, который является одним из самых амбициозных в Европе".
"Я хочу продолжать развиваться и вместе со своими новыми товарищами по команде добиться всех больших целей, которые стоят перед нами".
В прошлом сезоне Мбаппе провел за Монако 43 матча во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал восемь результативных передач.