Экс-защитник Хаффенхайма Жереми Тольян подписал контракт с Боруссией Д.
Жереми Тольян, twitter.com/BVB
30 августа 2017, 12:22
Дортмундская Боруссия подписала пятилетний контракт с защитником молодежной сборной Германии Жереми Тольяном, заплатив за него Хоффенхайму 5 миллионов евро – сообщил официальный сайт "шмелей".
Тольян, выигравший с германской "молодежкой" Евро-2017, не имел постоянного места в стартовом составе команды Юлиана Нагельсманна, а поскольку срок его контракта истекал следующим летом, клуб решил его продать.
23-летний защитник может играть как на левом, так и на правом фланге. Нынешним летом им интересовались Тоттенхэм, Бавария, Челси, Наполи и Ювентус, однако в итоге Жереми будет выступать в одной команде с Андреем Ярмоленко.