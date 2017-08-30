Германия

Экс-защитник Хаффенхайма Жереми Тольян подписал контракт с Боруссией Д.

Дортмундская Боруссия подписала пятилетний контракт с защитником молодежной сборной Германии Жереми Тольяном, заплатив за него Хоффенхайму 5 миллионов евро – сообщил официальный сайт "шмелей".

Тольян, выигравший с германской "молодежкой" Евро-2017, не имел постоянного места в стартовом составе команды Юлиана Нагельсманна, а поскольку срок его контракта истекал следующим летом, клуб решил его продать.

23-летний защитник может играть как на левом, так и на правом фланге. Нынешним летом им интересовались Тоттенхэм, Бавария, Челси, Наполи и Ювентус, однако в итоге Жереми будет выступать в одной команде с Андреем Ярмоленко.