Германия

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги следующий сезон проведет в Бундеслиге.

22-летний бельгийский форвард отправится набираться опыта в чемпионат Германии.

Как сообщает официальный сайт Ливерпуля, Вольфсбург заплатил 3 млн евро за годичную аренду Ориги. Стоит отметить, что опция выкупа в контракте не предусмотрена.

Дивок отыграл за Ливерпуль 34 официальных поединка, забив 7 голов.

В нынешнем сезоне игрок провел на поле всего 9 минут в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль приобрел полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена.