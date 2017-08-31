Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги следующий сезон проведет в Бундеслиге.
Дивок Ориги, ESPN
31 августа 2017, 17:42
22-летний бельгийский форвард отправится набираться опыта в чемпионат Германии.
Как сообщает официальный сайт Ливерпуля, Вольфсбург заплатил 3 млн евро за годичную аренду Ориги. Стоит отметить, что опция выкупа в контракте не предусмотрена.
Дивок отыграл за Ливерпуль 34 официальных поединка, забив 7 голов.
В нынешнем сезоне игрок провел на поле всего 9 минут в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль приобрел полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена.