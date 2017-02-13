Италия

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио обсудит возможность трансфера нападающего Сампдории Патрика Шика с агентом игрока.

21-летний Шик перешел в Сампдорию перед началом нынешнего сезона из Спарты. На данный момент он провел 18 игр за новый клуб, но только в 4 случаях появлялся в основе.

В последней на данный момент встрече против Болоньи (3:1) Шик отметился голом после выхода на замену. После этого тренер Самп Марко Джампаоло пошутил, что не выпускает Патрика в основе, чтобы его не купил другой клуб.

Впрочем, вероятно, что такая мера предосторожности не поможет Джампаоло.

По информации Corriere dello Sport сегодня спортивный директор Интера Пьеро Аузилио встретится в Павелом Паской, агентом футболиста. Предполагается, что они обсудят возможность перехода чеха в Интер.

По оценкам Transfermarkt, Шик стоит 3,5 млн евро.