Италия

Россо-нери рассматривают вариант с приобретением форварда дортмундской Боруссии Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как информирует издание Corriere Dello Sport, Обамеянг является главной трансферной целью Милана.

Отмечается, что этот трансфер может быть оформлен благодаря финансам новых владельцев клуба.

В текущем сезоне 27-летний габонец провел за свою команду 19 матчей в чемпионате Германии и забил 17 голов.

Кроме Обамеянга Милан интересуется форвардом Лацио Бальде Кейта, а также полузащитниками Вольфсбурга и Лиона Луисом Густаво и Корентеном Толиссо соответственно.