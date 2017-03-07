Полузащитник Лиона Корентен Толиссо летом может стать игроком Ювентуса.
Корентен Толиссо, Getty Images
07 марта 2017, 10:54
Старая Синьора хочет приобрести молодого полузащитника Лиона. 22-летний француз стал главной целью Ювентуса на ближайшее трансферное окно.
Согласно Corriere dello Sport, переговоры между Ткачами и Бьянко-нери уже идут полным ходом. Ювентус готов заплатить за Толиссо около 30 миллионов евро.
Лион хочет получить за своего футболиста не меньше 40 миллионов евро, но ожидается, что разница в суммах может быть улажена с помощью Марио Лемины, который отправится в стан Ткачей.
В этом сезоне Корентен Толиссо провел за Лион 34 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.