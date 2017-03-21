Италия

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала желает продолжить карьеру в чемпионате Испании, где в его услугах заинтересованы Реал и Барселона.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Дибала интересен Реалу и Барселоне.

По информации Mundo Deportivo, сам Пауло решил сменить обстановку. Он, утверждает издание, сообщил Ювентусу, что летом намерен перейти в Реал или Барселону.

Источник уверяет, что Дибала не желает покидать Ювентус ради Англии, но понимает, что чтобы полностью реализовать свой потенциал, он должен перебраться в Испанию.

Барселона уже якобы провела несколько раундов переговоров с представителями Дибалы, даже несмотря на то, что недавно каталонцы подписали новый долгосрочный контракт с Неймаром. В случае трансфера в столицу Каталонии Дибала не будет сражаться за место в основе с Лионелем Месси, Луисом Суаресом или Неймаром, а будет выходить на поле вместе с ними, уверяет Mundo Deportivo.

Впрочем, то же издание сообщает, что Пауло уже дал Реалу слово, что перейдет в Королевский клуб, если покинет Ювентус.